‘STF ultrapassou todos os limites do razoável’, diz Girão sobre retirada do Auxílio Brasil fora do teto e do fim do orçamento secreto

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) afirmou nesta segunda-feira, 19, que o Supremo Tribunal Federal (STF) “ultrapassou todos os limites do razoável” em relação a retirada do Auxílio Brasil de R$ 600 do teto de gastos e do fim do Orçamento Secreto. A declaração foi feita durante participação no Jornal Jovem Pan. “É um desrespeito completo a um dos poderes da República e isso precisa ter um fim. Com relação com o que vai acontecer, só Deus sabe. O comentário aqui dentro, são poucos parlamentares que estão fisicamente, presencialmente em Brasília, muitos votando pelo celular, como foi colocado pela reportagem. O que aconteceu nessas duas decisões foi algo que mostra que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou todos os limites do razoável”, comentou.