STJ instaura série de novos inquéritos ligados ao esquema da Faroeste na Justiça baiana

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) instaurou uma série de novos inquéritos baseados em desdobramentos da Operação Faroeste sobre o esquema de venda de sentenças no Judiciário baiano. Embora a ofensiva paralela deflagrada recentemente pelo Ministério Público Federal (MPF) esteja em sigilo, as investigações têm como alvos principais magistrados e suspeitos de pagar propina em troca de decisões judiciais favoráveis que não possuem ligação direta com o esquema desarticulado pela Faroeste. O cerco simultâneo foi revelado pelo relator da operação no STJ, ministro Og Fernandes, ao defender o afastamento das desembargadoras Maria do Socorro Barreto Santiago, Ilona Márcia Reis, Ligia Maria Ramos Cunha, Maria da Graça Osório Pimentel Leal por mais um ano.

Feira livre

Em acórdão publicado ontem pelo STJ, o relator da Faroeste destaca que “novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte” e que eles podem dar origem a futuras ações penais.

Duelo aberto

Conforme antecipado pela Satélite na edição de ontem, apenas a ex-primeira-dama Aline Peixoto e o ex-deputado Tom Araújo (União Brasil) registraram candidatura à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A indicação da esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi apresentada à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa com a assinatura de pelo menos 34 parlamentares, contra 14 do adversário.

Faz de conta

Mesmo que Aline Peixoto tenha formalizado a candidatura com apoio suficiente para garantir o cargo no TCM com folga, nada indica que o número de assinaturas se traduza em votos na Assembleia. Isso porque há integrantes da bancada governista que endossaram o registro, mas pretendem usar a votação secreta para puxar o tapete.

Bacia das almas

Reservadamente, deputados da base aliada criticaram a barganha do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para conquistar votos favoráveis à esposa de Rui, enquanto a tropa leal foi esquecida no pacote. Daí o desejo de dar o troco em plenário.

Limpa da Maga

A vassourada realizada em cargos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, alcançou o superintendente do órgão na Bahia, Bruno Tavares, exonerado ontem. Além dele, Margareth defenestrou o comando do Iphan em mais 12 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pará, Roraima, Acre, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rondônia, Distrito Federal e Goiás.

Meia boca

Após perder o posto de secretário geral das Comissões na Assembleia por não possuir Ensino Superior, o ex-deputado Jacó (PT) virou assessor especial na Presidência da Casa, cuja remuneração total, R$ 14 mil, é metade da anterior. O lugar dele ficou para o também ex-deputado petista Bira Corôa.