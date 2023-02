STJD arquiva processo contra Wallace por post sobre tiros em Lula

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do vôlei decidiu por arquivar o processo contra o oposto Wallace, do Sada Cruzeiro, por conta das postagens do atleta nas redes sociais contra o Presidente Lula. Nesta segunda-feira (27), o STJD informou que não se viu competente para julgar as acusações contra o jogador e optou pelo arquivamento.

Apesar do arquivamento do processo que tramitava pelo STJD do vôlei na CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), Wallace deverá seguir sem atuar. O jogador, que já treina com o time do Sada Cruzeiro, está suspenso pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) provisoriamente.

De acordo com o parecer da entidade, o atleta deve ficar afastado das quadras até a última análise do processo, que ainda tramita pelo Conselho da entidade máxima do esporte brasileiro.

Em nota oficial, o Sada Cruzeiro admitiu que espera que o COB tenha o mesmo entendimento que o STJD do vôlei sobre o caso. A reportagem do Estadão tentou contato com a CBV e não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Veja a nota oficial do Sada Cruzeiro:

O Sada Cruzeiro foi informado do arquivamento da notícia de infração apresentada em desfavor do atleta Wallace no STJD do Voleibol. Em seu parecer, a Procuradoria do STJD lamenta muito a atitude do atleta, mas afirma não ter encontrado requisitos para um eventual processo desportivo disciplinar, e que a única ligação com o esporte é o fato de Wallace ser um atleta.

O Sada Cruzeiro reitera que repudia e não compactua com nenhum ato que possa significar incitação à violência, e destaca a grande responsabilidade que carregam as figuras públicas e exemplos do esporte.