STJD deve suspender jogadores denunciados no esquema de apostas

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) analisa suspender os jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima na próxima semana. Caso o órgão decrete a suspensão, os atletas podem ficar afastados dos gramados por no máximo 30 dias. De acordo com Ronaldo Piacente, procurador-geral do tribunal, os casos serão analisados neste final de semana.

“A Procuradoria estudará os casos neste final de semana. Na semana que vem as denúncias e pedidos de suspensão preventiva já estarão distribuídos para análise do Presidente do STJD”, informou.

Vale destacar que, como ainda não foram julgados, os envolvidos no caso ainda não estão impedidos de participarem de jogos, o que pode mudar dependendo da decisão do STJD.

Além disso, o MP analisa uma possível denúncia aos jogadores que foram apenas abordados por apostadores, mas não toparam os subornos para participar da manipulação.

Isso porque o Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF tem um artigo que obriga atletas, integrantes de comissões técnicas e dirigentes a “informar de imediato ao seu clube, Federação Estadual ou à competente autoridade desportiva, policial ou judiciária, qualquer ameaça ou suspeita de comportamento corrupto, como por exemplo no caso de alguém se aproximar para perguntar sobre manipulação de qualquer aspecto de uma partida ou mediante promessa de recompensa financeira ou favores em troca de informação sensível”.

São réus da operação:

Bruno Lopez de Moura (BL)Ícaro Fernando Calixto dos SantosLuís Felipe Rodrigues de Castro (LF)Victor Yamasaki Fernandes (Vitinho)Zildo Peixoto NetoThiago Chambó AndradeRomário Hugo dos Santos (Romarinho)William de Oliveira Souza (Mclaren)Eduardo Gabriel dos Santos BauermannGabriel Ferreira Neris (Gabriel Tota)Victor Ramos FerreiraIgor Aquino da Silva (Igor Cárius)Jonathan Doin (vulgo Paulo Miranda)Pedro Gama dos Santos JúniorFernando José da Cunha NetoMatheus Phillipe Coutinho Gomes