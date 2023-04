Streaming mira nas novelas como foram de fidelizar público brasileiro

A produção colombiana Coração Marcado está no TOP1 da Netflix. O obra é definida como uma “telenovela”, gênero que sempre fez muito sucesso por toda a América Latina e, principalmente, no Brasil. Não à toa, nas últimas semanas, boa parte dos serviços de streaming que operam no país anunciaram suas próprias novelas.

A aposta marca o novo momento do mercado de streaming: a busca por ampliar o número de usuários com produções cada vez mais populares. Os números apontam neste sentido. Segundo o instituto Orbis, a novela é produto predileto dos consumidores de audiovisual, com 39% da preferência.

Por esse motivos, grandes empresas internacionais que estão produzindo conteúdo no Brasil voltaram suas apostas para este modelo – mesmo que cada uma chame por um nome.

A Netflix optou pela alcunha “melodrama” e anunciou Pedaço de Mim, durante a Rio2C. A produção será escrita por Angêla Chaves (Éramos Seis) e terá Juliana Paes e Vladimir Brichta como protagonistas.

O casal viverá um melodrama no streamingPedaço de Mim, segundo a própria autora, terá formato mais flexível, com número de episódios em aberto. A trama vai contar a saga de Liana (Juliana Paes), que é casada com Tomás (Vladimir Brichta) e tem o sonho de ser mãe.

“Melodrama é o que o Brasil sabe fazer de melhor”, aponta Juliana Paes. “É uma trama que tem mais complexidade”, completa.

“É importante que nossas produções tenham originalidade e visão criativa, conexão com a identidade brasileira e, acima de tudo, foco no entretenimento, sempre em busca de chegar na melhor versão de cada história”, explicou Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix Brasil.

Novela com medalhõesApós ter deixado a produção suspensa, a HBO Max confirmou que vai lançar Beleza Fatal. O projeto tem assinatura de Raphael Montes (Bom Dia, Verônica) e supervisão de Silvio de Abreu. Camila Pitanga e Murilo Rosa já estão confirmados no elenco.

“O núcleo de novelas segue sendo uma prioridade de extrema importância para a companhia, estamos com cinco roteiros de novelas finalizados na América Latina e retomando os planos de produção de cada uma delas”, afirma Mônica Albuquerque, head de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Conteúdos Roteirizados, da Warner Bros. Discovery.

Camila Pitanga será estrela de novela da HBO MaxBeleza Fatal conta a história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia era criança quando viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia, Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão, que também está sofrendo porque a filha Rebeca, uma candidata a modelo, foi parar no hospital após uma cirurgia plástica malsucedida.

Modelo de ParceriasDe olho nesse mercado, o Prime Video também terá novelas, melodramas ou telesséries. Mas, o serviço da empresa de varejo aposta em um modelo diferente dos demais concorretes. Por lá, o foco será em tramas infantis, produzidas em parceria com um canal “tradicional”, o SBT.

A Infância de Romeu e Julieta foi criada por Iris AbravanelO primeiro produto será A Infância de Romeu e Julieta, criada por Iris Abravanel, a esposa de Silvio Santos. Os personagens principais são adolescentes que vivem no mesmo bairro e começam uma história de amor após se conhecerem por acaso. Porém, as diferenças entre suas famílias e amigos causam problemas para o desenvolvimento da relação.

O elenco traz nomes como Vittoria Seixas, André Matos, Bianca Rinaldi e Lú Grimaldi.

“Melodrama, em geral, o brasileiro gosta muito e tem muito em Dom, não à toa a gente vê o sucesso dessa série. Estamos fazendo co-criação de novelas infantis com o SBT e vamos ver para onde isso vai crescer. Estamos nesse jogo”, Malu Miranda, head de originais da Amazon no Brasil.

Pioneirismo nas novelas “digitais”O Globoplay iniciou sua trajetória na “guerra do streaming” apresentando como diferencial ser a casa das novelas da Globo. Agora, à medida que os concorrentes aderem a esse formato, o serviço tenta se manter na briga.

A primeira novela exclusiva para o streaming foi Todas as Flores, que ainda está em exibição. O serviço também divulgou, somente na internet, a série Verdades Secretas 2, que depois foi exibida na TV Aberta.