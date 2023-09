Sued Nunes lança Roupa Branca, faixa do projeto Spotify Singles AMPLIFIKA

A cantora e compositora baiana Sued Nunes vem reforçando cada vez mais sua força no mercado musical. Prova disso, é o convite que recebeu para integrar o projeto Spotify Singles AMPLIFIKA, uma das iniciativas do programa homônimo que visa o apoio a vozes de artistas e criadores afro-brasileiros na indústria da música. Sued lança Roupa Branca, canção que chega à plataforma e reforça a nova era da artista. Escute aqui.

“Acho chique demais, porque o Spotify tem uma responsabilidade absurda ao ser uma plataforma que conecta milhares de pessoas a canções do mundo inteiro; não é só sobre reproduções contínuas de gostos, mas também indicações que se baseiam no interesse do que deve ou não ser ouvido, deve ou não chegar nas pessoas. E essa parceria de amplificar artistas negros como eu é uma reparação fervorosa do que nossa música, nosso trabalho e esforço desempenha na musicalidade nacional e isso é incontestável. O Spotify demonstra, por meio desses elos, que é nisso que acreditam também e a gente fecha nisso”, diz Sued sobre o convite.

Já sobre a música, a artista completa: “Não sei se quem me escutou antes vai imaginar que eu faça um som desse jeito, o que eu acho incrível porque isso significa gostinho de nova era. Surpresa e impacto é meu novo lugar de conforto agora. Tenho certeza que vai bater nos ouvidos desse povo todo porque no fundo, o novo é sempre gostoso mas a gente fica na resistência porque quer”.

Spotify Singles AMPLIFIKA destaca e celebra a cultura negra brasileira, criadores da comunidade e suas produções. Nesta edição, Duquesa, Sued Nunes, Mc Kadu e Grupo Benzadeus apresentam canções originais gravadas exclusivamente para o projeto. As novas faixas chegam na plataforma até novembro e serão acompanhadas por Playlist Stories, vídeos curtos em que os artistas contam detalhes sobre suas criações.