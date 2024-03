Boninho abre o jogo e revela se Bia será expulsa após atitude em festa

Reprodução

1 de 1 Bia e Wesley Safadão – Foto: ReproduçãoA sister Beatriz Reis já havia sido alertada pela produção do BBB24 para não ultrapassar os limites durante os shows. Mas, na festa desta sexta-feira (1º/3), a vendedora voltou a polemizar após encostar em Wesley Safadão. Nas redes sociais, internautas questionaram se a jovem será expulsa pelo comportamento e Boninho decidiu abrir o jogo.

“Bia vai ser expulsa? Tomara que não! Ela tocou no Wesley Safadão durante a festa, quebrando o regulamento mais uma vez. Quero nem ver o resultado disso”, escreveu a apresentadora Sonia Abrão nas redes sociais ao exibir a cena em que Bia segura nos ombros do cantor.

Boninho, então, respondeu a publicação da apresentadora e afirmou que Bia não infringiu nenhuma regra do programa. “Não. O que ela não pode é subir no palco, se existe um separador. Ele está no gramado, sem problemas”, disse o diretor.

