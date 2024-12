“Sufocando a Alma”: MÁ DONATO estreia no reggaeton e emociona com nova fase musical

Artista deixa o pop rock para explorar ritmos latinos e mistura batidas envolventes com letras profundas.

Em sua estreia no reggaeton, o cantor e compositor MÁ DONATO apresenta “Sufocando a Alma”, um single que mistura ritmos contagiantes com uma mensagem emocional. Conhecido por seu pop rock vibrante, o artista se reinventa e traz uma nova sonoridade ao seu repertório. A canção reflete a capacidade do cantor de explorar gêneros distintos sem perder sua identidade. A canção já está disponível nas plataformas digitais do artista.

“Esta música é uma expressão de como criamos fantasias para fugir de uma realidade que pode machucar. Foi um desafio que me fez dançar”, diz o cantor. Ele também destaca o apelo universal do reggaeton: “É impossível ficar parado”.

MÁ DONATO também revela que esse lançamento é apenas o começo de uma série de novidades que estão por vir. “Quero continuar explorando e mostrando ao público que a música não precisa ter fronteiras. Este é um passo importante, mas tenho muito mais para compartilhar”, adianta o cantor.

“Sufocando a Alma” inaugura uma nova etapa na carreira de MÁ DONATO, que agora busca ampliar horizontes e conquistar novos públicos. A combinação de sonoridade latina e emoção promete marcar esta fase ousada e inovadora do artista.

