Superando a obesidade, Rodrigo Massa se prepara para competir na maratona dos Jogos Olímpicos de Paris

Aos 40 anos, Rodrigo Massa, maratonista e contador

Tudo começou no ano de 2015, quando notou que sua saúde não ia bem, buscou um cardiologista e fez uma escolha.

De acordo com o médico, com a situação em que se encontrava aos 33 anos, a previsão era de uma vida curta se não houvesse alterações nos seus costumes. Diante disso, abandonou o sedentarismo, controlou a alimentação e parou de fumar, adotando uma nova rotina.

Após a transformação, houve uma redução de 40 quilos. Com o decorrer do tempo, as caminhadas evoluíram para corridas suaves, despertando o gosto pela corrida e, a partir desse momento, os maus hábitos do passado foram deixados para trás, dando lugar ao melhor hábito de sua vida, que é correr.

No ano de 2019, teve a oportunidade de experimentar a sensação de correr na terra dos campeões, cidade de Iten, localizada no Quênia. Neste lugar, aprendeu a importância da disciplina no esporte, lição que se estendeu para outros aspectos da sua vida. Adotou uma alimentação saudável, realizou treinos intensos e garantiu um descanso adequado. Em novembro de 2021, decidiu encarar o desafio dos 42,195 metros de uma maratona, um objetivo que se tornou realidade no Rio de Janeiro. Apesar de não atingir o tempo desejado, completou a prova em 4 horas e 39 minutos, lidando com dores e cãibras intensas. Após cruzar a linha de chegada, comprometeu-se consigo mesmo a treinar com ainda mais empenho para no ano seguinte alcançar uma marca melhor.

No final de 2022, conseguiu completar a maratona de Buenos Aires em 3h40, foi uma experiência incrível. A partir daí, continuou se desafiando e, em Junho de 2023, terminou a maratona de Porto Alegre em 3h18, com muita determinação e foco no seu objetivo, conquistou uma vaga direta para a maratona de Chicago em 2024. Além disso, em setembro de 2023, realizou seu sonho de participar de uma das 6 maiores maratonas do mundo, a Maratona de Berlim. “Foi uma conquista inesquecível”

“Atualmente, meu objetivo é competir 1 vez por ano nas principais maratonas até 2028, incluindo Chicago, Tóquio, Londres, Nova York e a Maratona de Boston, que sempre sonhei em completar, além de buscar correr os 42K em menos de 3 horas.

No entanto, antes de tudo, tenho o objetivo da Maratona Olímpica em Paris 2024. Acredito sinceramente que há um propósito maior que me colocou entre os selecionados para competir nesses Jogos Olímpicos, é algo realmente especial. Pela primeira vez na história moderna, a Olimpíada incluirá na maratona atletas amadores em suas instalações simultaneamente aos jogos multiesportivos.”

Perfil no Instagram: @run_massa