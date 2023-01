CBF antecipa janela e Bahia terá reforços contra a Juazeirense

O Bahia ganhou uma boa notícia. A CBF antecipou para esta terça-feira (10) a abertura da janela de transferências. Com isso, o Esquadrão poderá contar com os reforços contratados durante a estreia na temporada 2023. Nesta quarta-feira (11), o tricolor recebe a Juazeirense, às 19h15, no estádio de Pituaçu, pela primeira rodada do Baianão.

Inicialmente, a janela de transferências do futebol brasileiro estava prevista para começar na quarta-feira (11). O processo inviabilizaria a participação dos novos contratados pelo Bahia na partida de estreia do estadual, já que eles teriam que ter os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), até o dia anterior ao jogo.

O Esquadrão foi um dos clubes que pleiteou junto à CBF a antecipação da janela. Internamente o clube trabalhava com a possibilidade de ter os reforços no primeiro jogo, já que havia recebido o sinal verde da entidade.

Nesta terça-feira, já foram regularizados o goleiro Marcos Felipe, os zagueiros David Duarte, Marcos Victor, Raul Gustavo e Kanu, e o atacante Everaldo.

Além das caras novas, velhos conhecidos também tiveram os contratos ativados com o Esquadrão. Caso do volante Lucas Araújo, que volta de empréstimo do Sampaio Corrêa.

Sob a gestão do Grupo City, o Bahia anunciou nove contratações para 2023. Além dos atletas que já estão regularizados, aguardam a publicação do nome no BID o lateral esquerdo Jhoanner Chávez, o volante Acevedo e o atacante Biel.

O volante Diego Rosa e o atacante Kayky treinam com o elenco desde o ano passado, mas ainda não foram oficializados. Eles estavam no futebol português e devem ser regularizados nos próximos dias.