Suplentes a deputado federal e estadual estão presos por ato golpista

Na última lista divulgada pelo governo do Distrito Federal de presos pelos atos golpistas do último domingo (8/1), há cinco candidatos nas eleições de 2022.

Um deles foi eleito suplente a deputado federal e dois foram eleitos suplentes de deputado estadual. Três dos presos são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro

Veja abaixo os candidatos.

• Gennaro Vela, eleito suplente de deputado federal pelo PL no Paraná

Canal do YouTube de Gennaro Vela• Maria Helena Lourenço Passos, eleita suplente de deputada estadual pelo PL no Espírito Santo

• Regina Aparecida Silva, candidata a 2º suplente do Senado em Roraima pelo PMN; renunciou à sua candidatura no meio das eleições

• Thiago Queiroz, eleito suplente de candidato a deputado estadual pelo PL em Minas Gerais

Thiago Queiroz• Fuzileiro Oziel, candidato a deputado estadual pelo Patriota em Santa Catarina. Não foi eleito