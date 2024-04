SP Alto Astral: Prefeitura realiza 2ª edição do Cuida Pet SP

A Prefeitura realiza neste sábado (27), das 8h às 17h, a segunda edição do Cuida Pet SP, que tem o objetivo de prevenir os maus-tratos e abandono de animais.

O evento faz parte da campanha Abril Laranja, criada para combater qualquer tipo de crueldade contra os animais.

Durante o evento, serão disponibilizados serviços gratuitos de identificação por microchip, Registro Geral do Animal (RGA), vacinação antirrábica e atividades educativas. Além disso, os participantes poderão conhecer os cães e gatos que estão disponíveis para adoção.

Os munícipes terão a oportunidade de aprender mais sobre o tema com atividades lúdicas, exibição de vídeos feitos em diversos países e banners informativos sobre a importância de garantir a saúde física e mental, a segurança e o bem-estar do animal de estimação.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa).

No Brasil, os maus-tratos contra animais são crime previsto em lei.

Privá-los de alimentação, negar assistência veterinária ou abandoná-lo também são atitudes cruéis que vão contra os princípios da guarda responsável.

A Cosap desenvolve iniciativas voltadas ao público infantil de forma permanente na cidade de São Paulo, por meio de atividades educativas em parceria com as escolas municipais, estaduais e particulares, pois acredita que essa prática é fundamental para torná-los adultos mais conscientes em relação aos cuidados com os pets e a adoção responsável.

Áreas destinadas aos pets da Cosap estão revitalizadas

No sábado, também será entregue a obra de revitalização de 2.300m² de áreas destinadas aos animais abrigados no complexo da Cosap e Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ).

Entre as áreas que foram reformadas estão os canis e gatis de manutenção, a enfermaria, a sala de doenças infectocontagiosas, o setor de ações especiais, os alojamentos de vigilância e a praça de atendimento.

Essa obra será de imensa importância para os cães e gatos que estão no alojamento municipal. Muitos aguardam por uma adoção e necessitam de cuidados diários enquanto esperam por um lar.

A ideia é que esses espaços, agora revitalizados, possam contribuir ainda mais com o bem-estar e conforto dos animais, além de ajudar no dia a dia de trabalho dos profissionais que atuam nessas áreas.

Prefeitura realiza 2ª edição do Cuida Pet SP

Prefeitura realiza 2ª edição do Cuida Pet SP

Serviço

Cuida Pet SP – campanha Abril Laranja

Quando: dia 27 de abril, sábado, das 8h às 17h.

Local: Rua Santa Eulália, 86, Santana (Zona Norte).

Serviços oferecidos gratuitamente: microchip, emissão de RGA, vacina antirrábica, adoção e atividades educativas.

Documentos obrigatórios: RG, CPF, comprovante de residência.