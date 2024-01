Suplicy diz que dará “total apoio” a Boulos na disputa em SP

Pré-candidato do Psol à prefeitura visitou deputado estadual depois de se encontrar com Marta pela 1ª vez para falar sobre possível chapa

Eduardo Suplicy (esq.) recebe Guilherme Boulos (dir.) em sua casa em São Paulo Reprodução/X @esuplicy – 13.jan.2024

PODER360 13.jan.2024 (sábado) – 23h21



O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) publicou neste sábado (13.jan.2024) no X (ex-Twitter) uma foto com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP). No registro, os 2 aparecem em frente à residência de Suplicy. Antes do encontro, Boulos se reuniu pela 1ª vez com a ex-prefeita Marta Suplicy (sem partido) para discutir a aliança política na disputa deste ano. O ex-marido de Marta não concorda com a candidatura direta dela.

Suplicy disse estar entusiasmado com a candidatura de Boulos e a coligação entre o PT e o Psol. Ele lembrou que o partido normalmente realiza eleições prévias para definir a chapa que concorrerá. Apesar da prática, a orientação da direção nacional do partido é não realizá-las.

Na publicação, Suplicy sugere que poderia haver outras candidaturas femininas de relevância para disputar com a ex-mulher e que as prévias seriam a “forma mais democrática” de fechar a aliança. O deputado conclui que a decisão é do diretório municipal e que Boulos terá seu “total apoio”.

O Poder360 apurou que Marta é a favorita. A ex-prefeita de São Paulo leva vantagem sobre o ex-marido em 2 pontos cruciais. O 1º é por agregar com a experiência de prefeita e com sua popularidade nas periferias de São Paulo.

Mas, além disso, o PT decidiu, ao firmar parceria na chapa conjunta com o Psol em 2023, que escolheria “preferencialmente uma mulher” para o cargo de vice –o que pesa contra o deputado Suplicy.

Na próxima 3ª feira (16.jan), os dirigentes do partido se reunirão para discutir o ato de oficialização de Marta e sua posição na chapa com Boulos. Também deve ser colocado em pauta o desejo do deputado Eduardo Suplicy de ser levado em consideração.

DISPUTA PARA VICE O presidente do diretório municipal do PT, Laércio Ribeiro, afirmou a este jornal digital que o deputado Eduardo Suplicy ligou para ele na 6ª feira (12.jan) e pediu que fossem adotadas medidas “mais democráticas” na escolha do vice de Boulos.

Suplicy também ligou para o deputado Paulo Fiorilo, líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ouviu dele que as prévias são instrumentos utilizáveis pelo partido, mas que existem algumas normas a serem seguidas. Pessoas próximas à campanha de Guilherme Boulos dizem que a decisão da escolha do vice cabe ao PT e mantêm certa distância das discussões.

RUI FALCÃO DESCARTA PRÉVIAS O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) descartou neste sábado (13.jan) a realização de prévias para vice.

“Eu estive ontem [6ª feira (12.jan)] à tarde com a Luna Zarattini. Apareceu essa notícia no jornal sem que ela tenha sido consultada anteriormente. Ela já com muito respeito ao Suplicy conversou com ele. Agradeceu, está honrada com a sugestão, mas é pré-candidata à vereadora”, afirmou Rui.

Leia mais:

Marta resgata manifesto pró-democracia após encontro com Boulos Aliança é para “vencer bolsonarismo” em SP, diz Boulos Marta é favorita para vice de Boulos; Suplicy é improvável PT organiza cerimônia que oficializará retorno de Marta ao partido