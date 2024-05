Suprema Corte dos EUA aprova mapa eleitoral questionado por democratas

Partido acusam republicanos de dividirem racialmente o eleitorado da Carolina do Sul para favorecer políticos brancos

23.mai.2024 (quinta-feira)



A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta 5ª feira (23.mai.2024) manter o uso do mapa eleitoral da Carolina do Sul. A versão é contestada por democratas.

Segundo o partido do presidente Joe Biden, o mapa desfavorece eleitores negros em benefício de candidatos republicanos. A decisão por 6 a 3 reforça novamente a divisão entre conservadores e liberais na Suprema Corte norte-americana. Eis a íntegra da decisão (PDF – 1 MB, em inglês).

A Câmara da Carolina do Sul, controlada pelos republicanos, foi acusada de dividir eleitores com base na raça para consolidar a maioria republicana, uma prática considerada inconstitucional, de acordo com o 14º Emenda da Constituição do país.

Com a decisão da última instância, o caso volta à Justiça do Estado. Na 1ª Instância, um painel federal de 3 juízes havia classificado o mapa como um exemplo claro de “gerrymandering racial”, principalmente em Charleston, onde comunidades negras supostamente foram divididas para criar um distrito mais favorável para os republicanos. Na ocasião, o painel pediu um novo desenho do mapa.

“Gerrymandering” é o nome dado às mudanças de fronteiras geográficas dos distritos eleitorais para segregar parcelas da população e aumentar a influência de outros.

Se mantido o mapa, a deputada Nancy Mace (Republicana) ganha fôlego na disputa pela reeleição à Câmara dos Representantes dos EUA. Ela é integrante da Casa Baixa pelo 1º distrito da Carolina do Sul, que engloba a cidade de Charleston.

Sua reeleição é importante para ajudar o partido a manter a ligeira maioria que tem na Câmara. Atualmente, há 217 deputados republicanos e 213 democratas. Outras 5 cadeiras estão vagas. Nas eleições de 5 de novembros, todos os 435 assentos serão postos em disputa.