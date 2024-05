“Surtada”: deputados federais de Goiás batem boca em plenário. Vídeo

Reprodução

1 de 1 Foto colorida do deputado federal Gustavo Gayer – Metrópoles – Foto: ReproduçãoOs deputados federais de Goiás Silvye Alves (União Brasil-GO) e Gustavo Gayer (PL-GO) bateram boca no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (14/5). O político do PL chegou a chamar a colega de “surtada”.

Silvye acusa Gayer de divulgar informações falsas sobre ela nas redes sociais e foi até o parlamentar pedir para que ele desmentisse o caso, o que gerou uma confusão no plenário da Casa Legislativa.

Confira:

Gustavo Gayer, que é pré-candidato à prefeitura de Goiânia (GO), divulgou nas redes sociais o nome dos deputados federais de Goiás que votaram a favor da urgência do Projeto de Lei (PL) 8889/2017, entre eles está Silvye Alves.

Votar pela urgência, no entanto, não quer dizer que o deputado tenha concordado pela aprovação do texto. A medida garante, apenas, que a matéria seja analisada de forma mais célere na Câmara.

A proposta é chamada de PLdaGlobo pelos parlamentares da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A matéria prevê a contribuição progressiva das empresas de streaming e plataformas de conteúdo para Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). O texto não fala sobre usuários.

Por meio da cobrança das plataformas, de maioria estrangeira, o objetivo é financiar a indústria audiovisual nacional.

