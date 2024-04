Suspeita de assassinar sogra e ir a velório está em prisão preventiva

Foto ilustrativa: Ascom-PC

1 de 1 Imagem colorida polícia civil neto – Metrópoles – Foto: Foto ilustrativa: Ascom-PCUma mulher, 45 anos, está presa temporariamente sob suspeita de ter assassinado a sogra, 65 anos, com diversas facadas e água fervendo, no Bairro Santa Rita, na Zona Leste de Juiz de Fora. O crime ocorreu no dia 12 de março e, no dia seguinte, a nora foi até o velório da sogra, quando foi abordada no local pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para comparecer à delegacia, conforme apuração da Tribuna.

Na ocasião, a mulher foi prestar depoimento junto ao advogado e relatou o que teria feito no dia em que a sogra – que também era sua vizinha, foi morta. Por não haver provas que corroborassem uma possível prisão em flagrante, ela foi liberada. Até aquele momento, ela era testemunha. Ainda de acordo com a PC, o filho da vítima desconhecia que a possível autoria do crime teria partido de sua própria esposa.

Confira a reportagem completa em Tribuna de Minas, parceiro do Metrópoles.

