Suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos da esposa é preso em Abrantes

Um suspeito de estuprar a sobrinha da esposa em Vila de Abrantes, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso na quinta-feira (26), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Segundo a delegada Elaine Laranjeiras, a vítima tinha 11 anos na época do crime. “O caso foi registrado no ano de 2017 e o inquérito foi concluído e remetido para a Justiça três meses depois. Os abusos ocorreram quando a criança foi morar com a tia, e o acusado, marido dela, passou então a abusar da vítima”, explica a delegada.

O suspeito preso passou por exame de lesão corporal no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está à disposição do Poder Judiciário. O homem será encaminhado ao sistema prisional.