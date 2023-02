Suspeito de matar amigo por ciúmes é preso em Luís Eduardo Magalhães

O homem suspeito de matar o amigo, George Carlos de Carvalho Silva, de 35 anos, com um golpe de faca em Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso na quinta-feira (2), no município de Luís Eduardo Magalhães, no extremo-oeste do estado.

O crime aconteceu em novembro de 2021 e, segundo informações TV Santa Cruz, teria sido motivado por ciúmes. De acordo com o delegado do núcleo de homicídios de ilhéus, Helder Carvalhal, a suspeita é de que o crime porque o suspeito achou que a vítima estava flertando com sua namorada.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava consumindo bebida alcoólica com o suspeito, quando ocorreu o desentendimento.

Thiago Nery de Oliveira foi encontrado pela polícia enquanto andava de bicicleta. O suspeito foi apresentado por uma equipe da PM na Delegacia Territorial de Luis Eduardo Magalhães, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele está custodiado, aguardando transferência.