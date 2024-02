Suspeito de matar PM reformado em assalto em Ribeirão Preto é preso

São Paulo – Um suspeito de participar do assalto que terminou na morte do policial militar reformado Darie Alves Tremura, de 63 anos, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi preso pela PM na madrugada desta terça-feira (13/2) na cidade de Serrana.

O homem, de 20 anos, passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça.

Uma denúncia anônima levou à captura do suspeito, que foi encontrado em uma região conhecida como Capeva, perto da Rodovia Mario Tittoto.

A testemunha disse que ouviu uma conversa entre dois homens. Eles estavam em um ponto de ônibus no centro de Ribeirão Preto e admitiram ter matado um policial e disseram estar a caminho de Serrana.

Na região do Capeva, policiais militares abordaram dois homens em uma moto. O condutor disse ser motorista de aplicativo e levou o garupa até Ribeirão Preto. Durante a conversa, eles entraram em contradição e foram levados para a delegacia.

Com o garupa, a polícia apreendeu um RG que estava em nome de outra pessoa e o celular dele, que segundo a polícia, tinha o número registrado como tendo feito uma ligação falsa sobre o crime.

O suspeito deve responder pelos crimes de latrocínio, roubo seguido de morte, e tentativa de homicídio.

O corpo do PM reformado Darie Alves Tremura foi sepultado na tarde desta terça-feira no Cemitério Bom Pastor. O enteado dele, que foi baleado no assalto, foi internado e está fora de perigo.