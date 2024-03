Implementação de sistema de drenagem em rua do bairro Tancredo Neves (Foto: Junior Origem)

A melhoria das vias urbanas é um dos fatores referentes à infraestrutura da cidade com impacto significativo na qualidade de vida da população teixeirense. Por isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas dá continuidade a obras em diversos pontos do município, como no bairro Tancredo Neves.

Na rua Cajuíta, por exemplo, a equipe responsável atua no assentamento de meio-fio. Já na rua Manoel Vitorino, do bairro São Lourenço, foi iniciado o ponto de drenagem que se estende até o Tancredo Neves. Esta estrutura é essencial para evitar problemas relacionados ao acúmulo de água, direcionando o fluxo de águas pluviais de forma eficiente.

Implementação de sistema de drenagem em rua do bairro Tancredo Neves (Fotos: Junior Origem)

O post Prefeitura inicia drenagem em bairro de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.