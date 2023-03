Suspeito é morto e outro é preso em troca de tiros com a PM em Tancredo Neves

Um ex-integrante do baralho do crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e um comparsa trocaram tiros com a Polícia Militar nesta quarta-feira (1º), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Segundo a polícia, um deles morreu e o outro foi preso.

Equipes dos Batalhões de Choque (BPChq) e de Operações Policiais Especiais (Bope), além da Rondesp Central, estavam nas ruas como parte da Operação de Combate a Orcrim. Os PMs foram até as localidades de Arenoso e Macaco após informações sobre uma disputa entre traficantes das regiões.

“Chegamos até os locais indicados depois de troca de informações com equipes do 14° BPM/Santo Antônio de Jesus. Durante a incursão, um grupo atirou contra as guarnições e fugiu, mas dois integrantes foram encontrados. Um não resistiu aos ferimentos e o segundo foi preso”,diz o comandante do Choque, tenente-coronel Wildon Reis.

O suspeito morto foi identificado como Jordson Miranda Ramos dos Santos, mais conhecido como Medusa. Ele chegou a integrar o baralho do crime, procurado por homicídio.

Com a dupla foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, munições, carregadores, seis tabletes de cocaína e 1.300 pinos da mesma droga, 25 porções de maconha, 2.900 embalagens vazias para venda de drogas, dois celulares, R$ 102 e nove cartões bancários.

Os materiais e o preso foram encaminhados para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).