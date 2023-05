Suspeitos de trafico morrem em confronto com a polícia na Bahia

Dois traficantes que atuavam como segurança no comércio ilegal morreram em confronto com a Polícia Militar em Ilhéus, no sul da Bahia, na terça-feira (9). Uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 foram apreendidos.

De acordo com a subcomandante da unidade, capitã Elaine Campos, os policiais faziam o monitoramento ostensivo, quando perceberam um grupo com armas na localidade de Alto do Coqueiro, bairro de Malhada, município de Ilhéus.

Os suspeitos dispararam contra os policiais, acabaram feridos e não resistiram. Parte do bando fugiu. Com a dupla foram achados a pistola e o revólver, além de carregador e munições.