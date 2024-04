Suzano recebe comitiva de deputados e prefeitos na unidade de Mucuri

Agenda discutiu oportunidades para o desenvolvimento do extremo sul da Bahia.

A unidade da Suzano em Mucuri, no extremo sul da Bahia, recebeu a visita de uma comitiva de representantes do poder público da região na manhã desta segunda-feira, 1 de abril. A agenda foi uma oportunidade para que os representantes do Legislativo e Executivo pudessem conhecer de perto as operações da empresa, além de discutir parcerias e oportunidades para o desenvolvimento do sul baiano.

Integraram a comitiva: o deputado federal Elmar Nascimento, os deputados estaduais Júnior Nascimento, Emerson Penalva e Robinho Rodrigues da Silva, além dos prefeitos Roberto Carlos Figueiredo Costa (Mucuri) e Luciana Machado (Nova Viçosa).

O gerente Executivo Industrial da Suzano, Heverton Dias, e a gerente Executiva Florestal, Jany Kelly Guizzardi, juntamente com a head global de Relações Corporativas, Mariana Lisbôa, o gerente de Relações Corporativas, André Brito, e a analista de Relações Corporativas, Mônika Campagnaro Massuco, comandaram o encontro, apresentando as atividades da empresa no estado. O encontro foi finalizado com um tour pela fábrica.

Ao conhecer o processo produtivo, o deputado federal Elmar Nascimento elogiou a atuação da Suzano no suprimento da demanda de energia elétrica do extremo sul baiano. “A presença da Suzano na região é de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico local, assim como no abastecimento elétrico. A fábrica de Mucuri exporta o excedente de energia para a rede da concessionária, o que é importante para a estabilidade elétrica da região. A nossa presença aqui vem fortalecer a relação de parceria entre o poder público e a Suzano, que é grande aliada do desenvolvimento da Bahia”, ressalta o deputado.

Mariana Lisbôa, head global de Relações Corporativas da Suzano, destacou que a atuação da Suzano no estado espelha o padrão das operações da companhia em outros estados e também internacionalmente. “De uma história centenária, a Suzano busca em todos os seus locais de operação, trazendo benefícios para a sociedade e atuando em conformidade com nosso indicador de que só é bom para nós se for bom para o mundo. Momentos como esse permitem que apresentemos ao poder público toda a pujança e legado construídos ao longo dessas pouco mais de três décadas”, afirma.

Por | Ascom Suzano