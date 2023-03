Taça da Copa do Mundo Feminina é exibida no Cristo Redentor

O troféu da Copa do Mundo Feminina é do Brasil – pelo menos até a quinta-feira (30). A taça original, que será entregue pela Fifa à seleção campeã no meio do ano, foi exibida em frente ao Cristo Redentor no início da manhã desta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro.

Um dos maiores símbolos do país, o monumento no alto do Morro do Corcovado foi o local escolhido para registrar a chegada do troféu durante o “Tour da Taça”.

A passagem pelo Brasil, porém, será rápida. O troféu ficará no país até esta quinta-feira (30), apenas na cidade do Rio. E o público em geral só teve a chance de posar para fotos no alto do Corcovado na manhã desta quarta (29) – a taça, agora, ficará restrita a eventos fechados.

O “Tour da Taça” acontece pelos 32 países que disputarão o Mundial. Do Rio, o troféu irá para Buenos Aires, na Argentina. Antes, passou por Abuja (Nigéria), Lusaka (Zâmbia), Johanesburgo (África do Sul), Rabat (Marrocos), Xangai (China), Hanói (Vietnã), Manila (Filipinas), Seul (Coreia do Sul) e Tóquio (Japão).

A Copa do Mundo Feminina será organizada em conjunto por Austrália e Nova Zelândia a partir de 20 de julho. Na primeira fase, o Brasil jogará com Panamá, França e Jamaica. A seleção brasileira vai em busca de seu primeiro título.

O Brasil também vive a expectativa de sediar o próximo Mundial, em 2027. A CBF lançou a candidatura oficial do país este mês, durante o Congresso da Fifa, realizado em Ruanda. O governo federal é parceiro da iniciativa.

Presente no Corcovado para o “Tour da Taça”, a ex-jogadora da seleção Formiga disse estar torcendo para que a competição venha para o país.

“Estou torcendo muito que o Brasil realmente abrace essa oportunidade de trazer a Copa pra cá. Não é só um sonho meu, mas de muitas outras meninas. Estar próximo de nosso torcedor é maravilhoso, assim como foi a Olimpíada aqui, então eu espero que todos que estejam envolvidos tenham um empenho 100% para que realmente vire realidade”, afirmou. A definição da sede deverá acontecer no próximo ano.