Tarcísio cassa aposentadoria de delegado envolvido com jogos de azar

São Paulo — O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) oficializou, nesta quinta-feira (9/5), a cassação da aposentadoria do delegado de polícia Fernando Heitor Gião (foto de destaque), que atuava em Piracicaba, interior de São Paulo. No ano passado, Gião foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro em um processo que o ligou a um grupo que explorava jogos de azar na cidade.

A cassação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. Na publicação, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, julga “procedentes as acusações” imputadas ao delegado, “aplicando-lhe a pena de cassação da aposentadoria”.

De acordo com as investigações do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Gião era integrante de uma organização criminosa que atuava no ramo de máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar em Piracicaba, liderada pelos irmãos Carlos Alberto Toti Júnior e Marco Aurélio Toti.

As investigações do MPSP apontam que, em um episódio ocorrido em 2015, o delegado Gião devolveu integralmente aos irmãos Totti a quantia de R$ 62 mil que tinham sido apreendidos um dia antes pela Polícia Militar por suspeita de procedência ilícita.

Segundo o MPSP, o delegado liberou a quantia “sem uma única medida de precaução, sem uma única diligência voltada à identificação da origem do dinheiro, sem a mínima demonstração de que aqueles valores tinham procedência lícita”.

A conduta, para os promotores, ” já apontava para a existência de relacionamento espúrio entre Fernando Gião e os irmãos Toti”.

O Metrópoles busca a defesa do delegado Fernando Gião. O espaço está aberto para manifestação.

Reportagem em atualização.