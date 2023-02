Tarcísio de Freitas diz que PM vai atuar para impedir saques em São Sebastião

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PRB), se reuniu nesta quarta-feira, 22, com o comando de todas as equipes que atuam nas operações de busca, resgate e salvamento nos municípios do litoral norte para receber atualizações. Em seguida, concedeu entrevista coletiva de imprensa na sede da prefeitura de São Sebastião. Ele informou que a Polícia Militar vai atuar para impedir saques a residências que estão em locais de risco e que precisam ser deixadas pelos moradores. “A gente está dando alertas, mas é difícil. Quem não tem nada e construiu sua casa está apegado. É tudo o que aquela pessoa tem. Há casos em que a gente consegue remover a pessoa para um abrigo, mas ela recebe a notícia de que saquearam a casa dela. Então ela quer voltar para casa e não quer sair mais de jeito nenhum, porque ela não quer perder o que ela tem. Estamos tendo uma dificuldade muito grande de convencimento. Ontem, trouxemos 80 policiais do Choque para cá para fazer o policiamento e impedir saques. Hoje, vão chegar mais 300 PM com esse objetivo”, disse Tarcísio. O governador transferiu o seu gabinete para a cidade, na tentativa de agilizar as soluções para os problemas causados pelas fortes chuvas na região nos últimos dias.

O governador ainda informou que tenta na Justiça aprovar a remoção compulsória de pessoas de suas casas em áreas de risco. “Ontem, entramos com uma ação na justiça para, em último caso, fazer a remoção das pessoas que estão em residenciais de risco. Obrigar é muito complicado. A gente vai fazer uma abordagem tentando convencer a pessoa a sair. Vamos mostrar que a pessoa vai ter abrigo, que vamos proteger o patrimônio, mas em último caso vamos fazer a remoção”, pontuou. Tarcísio ainda disse que pretende fazer da situação um exemplo: “Há muita solidariedade. E nós temos que usar essa solidariedade para mover os esforços do governo federal, do governo estadual, da iniciativa privada. Em breve, acho que teremos bons anúncios para fazer sobre apoio de iniciativa privada. Então, a gente vai querer transformar esse caso aqui em um grande exemplo. Vamos olhar para frente. Vamos fazer com que essa tragédia terrível se torne uma oportunidade”.

Questionado sobre a falta de água potável, que se tornou um dos principais problemas na região após a tragédia, Tarcísio afirmou 100% do fornecimento foi restabelecido.”Todas as estações de tratamento de água do litoral norte já estão funcionando. Vamos normalizar o abastecimento de água. A Sabesp está fornecendo 108 mil copinhos de água. Nós estamos com quase 40 mil litros de água em caminhões pipa para fazer a distribuição, caso seja necessário. Nós estamos também fornecendo água mineral em todos os pontos de abrigo. A gente recebeu uma quantidade de doação bastante grande, chegou aqui 30 mil litros. O que estou querendo dizer é que ninguém precisa comprar água, pagar R$ 90, R$ 100, por água mineral, pelo amor de Deus. Não vamos ter problema com abastecimento de água“, declarou Tarcísio de Freitas.

Segundo o chefe do Executivo paulista, quase 7 mil carros deixaram o litoral norte nesta terça-feira, 21. “A operação de retraimento das pessoas que estavam no litoral foi muito bem sucedida ontem. A gente tinha uma janela de tempo, era importante aproveitar. Toda janela de tempo bom que a gente tiver, a gente tem que aproveitar para trabalhar no resgate e fazer o retraimento das pessoas. A recomendação hoje é a mesma de ontem, quem veio para o litoral passar Carnaval, aproveite a janela boa de tempo que nós temos para se deslocar. Nós estamos com a rodovia Rio-Santos, da Barra do Sahy até São Sebastião, desobstruída. Temos alguns pontos de retenção, porque em alguns trechos está operando em faixa única. Vamos até reforçar a sinalização. Mas vamos montar a mesma operação que montamos ontem. Vamos reverter uma das faixas da Tamaios, então vamos ter três faixas subindo e uma só descendo [para o litoral]. Vamos montar via expressa, com desligamento dos sinais, para facilitar a saída das pessoas. Ontem, quando a gente fez isso, conseguimos dar fluxo na Rio-Santos, quase 7 mil veículos deixaram a região ontem. É importante que as pessoas voltem para suas casas, em outras cidades de São Paulo e do Brasil, para que a gente diminua a pressão sobre a necessidade de mantimentos nas regiões atingidas”, finalizou.