Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro se encontram na próxima semana em evento da agropecuária

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Jair Bolsonaro devem se encontrar na próxima semana durante a Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola do Brasil, sediada em Ribeirão Preto, no interior paulista. Este será o primeiro encontro presencial entre os dois desde que Bolsonaro retornou ao país, no final do mês de março. O governador têm transitado de forma positiva em pautas voltadas à centro-esquerda em articulações com o Governo Federal, mas sempre reiterando o apoio que teve do ex-presidente, do qual já foi ministro. Recentemente, Tarcísio disse em conversa com jornalistas que as portas do Palácio dos Bandeirantes estariam abertas caso Bolsonaro queira fazer uma visita.

*Com informações da repórter Camila Yunes