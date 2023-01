Tarcísio de Freitas se reúne com Lula para discutir privatização do Porto de Santos e da Ceagesp

Governador defendeu benefícios possíveis da concessão na Baixada Santista; ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França não participou do encontro

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Tarcísio se concentrou em apresentar ao governo federal os benefícios que a concessão pode trazer para a Baixada Santista



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 11, em Brasília. O encontro teve como principal objetivo a discussão do processo de privatização do Porto de Santos, no interior paulista. Tarcísio se concentrou em apresentar ao governo federal os benefícios que a concessão pode trazer para a Baixada Santista considerando os investimentos previstos para a região, como a ligação seca pelo túnel Santos-Guarujá. Além do Porto de Santos, outros dois temas da reunião incluíram a também privatização da Ceagesp, situada na Vila Leopoldina, na capital paulista, e os repasses para as Organizações Sociais. Também participaram do encontro os ministros da Casa Civil e da Secretaria de Relações Institucionais, Rui Costa e Alexandre Padilha, além do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), não participou da reunião. Apesar os esforços do paulista, dificilmente o governador deve ter êxito no tema. Isso porque, em primeiro ato após posse presidencial, o presidente Lula revogou processos para a privatização de oito estatais brasileiras, incluindo a Petrobras e dos Correios. Em 1º de janeiro, o mandatário determinou a revogação de decretos assinados na gestão anterior, o que abrange outras seis estatais que foram retiradas do plano de privatizações, são elas: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA); Empresa Brasil de Comunicação (EBC); Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep); Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); e Armazéns e os imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).