Tarcísio de Freitas isenta igrejas de pagar imposto em bens importados

Governo do Estado de São Paulo/Reprodução

1 de 1 Tarcísio de Freitas – Foto: Governo do Estado de São Paulo/ReproduçãoSão Paulo — O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) isentou as entidades religiosas de pagarem Imposto de Circulação de Mercadoria (ICMS) sob bens importados.

A isenção foi publicada no Diário Oficial nessa segunda-feira (3/6), com assinatura do governador. A partir dela, entidades religiosas podem comprar produtos no exterior e trazê-las para São Paulo sem serem tributadas pelo estado.

Atualmente, a alíquota de ICMS para importações em São Paulo é de 18%.

A medida determina a isenção desde que os bens “se destinem à finalidade essencial” das entidades religiosas. Não há nenhuma menção ao valor máximo ou tipo de mercadoria que as igrejas podem importar.

O Republicanos, partido ao qual Tarcísio é filiado e se elegeu, é presidido pelo deputado federal paulistano Marcos Pereira, que também é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. O partido é considerado ligado ao bispo Edir Macedo, líder da Universal.

Durante a sua campanha, em 2022, Tarcísio se encontrou com uma série de líderes religiosos, sobretudo do setor evangélico. O lançamento de sua pré-candidatura, por exemplo, foi feito com a presença de pastores da Assembleia de Deus.

