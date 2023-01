Tarcísio de Freitas libera R$ 11 milhões para cidades afetadas por chuvas em SP

Um dos maiores desafios do início de mandato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo é lidar com o período de chuvas do início do ano, que causam destruição em todo o território paulista. Por isso, o novo chefe do Executivo se reuniu nesta terça-feira, 10, com 20 representantes de municípios mais atingidos pelas chuvas desde o começo de janeiro. No encontro, foram assinados convênios entre a Defesa Civil e as prefeituras que já formalizaram a situação de emergência. Mais de R$ 11 milhões foram liberados para ações de recuperação dos danos. Os convênios firmados com Araraquara, São Carlos, Rafard e Socorro destinam verbas para a construção de muros de contenção, travessias, pontes, desassoreamentos de rios e córregos.”É importante manter essa permanente vigilância. As chuvas estão só começando”, afirmou Tarcísio.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina