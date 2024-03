Tarcísio descarta deixar o Republicanos para se filiar ao PL

Após reunião na Câmara, o governador de São Paulo afirmou que está “bem” no partido e que não há “movimento” para deixar a sigla

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), disse nesta 4ª feira (13.mar.2023) que não se desfiliará do Republicanos. A declaração foi feita em um momento que se especulava que Tarcísio pretendia se filiar ainda neste ano ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do governador.

“Estou no Republicanos, estou bem. Estamos planejando o futuro e não tem nenhum movimento de mudança”, disse o governador a jornalistas depois de reunião com líderes partidários na Câmara.

O Poder360 apurou que integrantes do PL contam com a filiação do governador de São Paulo até junho deste ano. O motivo seria o fortalecimento do partido em ano de eleições municipais, além da insatisfação de Bolsonaro com o Republicanos por considerar que a sigla se aproximou demais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última reforma ministerial.

O partido se tornou 1 dos 11 com ministérios na Esplanada de Lula. O presidente substituiu Márcio França pelo deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) no Ministério de Portos e Aeroportos e, com isso, aproximou o partido do governo.

A mudança no ministério se deu para acomodar integrantes do chamado Centrão na Esplanada dos Ministérios, em troca de votos favoráveis do grupo em pautas de interesse do governo no Legislativo.

Além disso, este jornal digital apurou que Bolsonaro não está satisfeito com o comando do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), presidente da sigla, e gostaria de contar com Tarcísio no PL, o que seria “um recado” ao cacique político.

O ex-presidente considera que ajudou a eleger congressistas da sigla nas eleições de 2022 e a fortaleceu. Entre os nomes bolsonaristas eleitos pelo Republicanos estão o dos senadores Hamilton Mourão (RS), Damares Alves (DF) e o deputado federal Zucco (RS).

Além de descartar sair do PL, Tarcísio disse nesta 4ª feira (13.mar) que se reuniu com lideranças partidárias na Câmara para tratar do PL do Novo Ensino Médio, ideias de medidas de segurança pública e a renegociação de dívidas de São Paulo com a União.

SEM CIRO NA CASA CIVIL Tarcísio ainda negou uma possível troca no comando da Casa Civil de São Paulo. Nos bastidores, há conversas para que o governador troque o atual secretário, Arthur Lima, para emplacar o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A ideia é capitaneada por Bolsonaro.

TARCÍSIO NA CÂMARA O governador paulista esteve na Câmara nesta 4ª feira (13.mar) para pedir apoio em projetos que estão em tramitação na Casa. Entre as propostas, está o PL das saidinhas, relatado por Guilherme Derrite (PL-SP), que se licenciou temporariamente da Secretaria de Segurança Pública do governo de São Paulo em prol do projeto.

Tarcísio ainda pediu apoio na aprovação do projeto que trata da divisão entre os ensinos médio e técnico. O texto está em tramitação no Senado e deve ir à Câmara nos próximos dias.

Por fim, o chefe do Palácio dos Bandeirantes expôs as negociações do projeto para negociar as dívidas dos Estados. Ele tinha se reunido mais cedo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que viu com bons olhos a proposta.

Além do Republicanos, Tarcísio se reuniu com as bancadas do PL, Progressistas e PSD. A tendência, segundo apurou o Poder360, é que as 4 legendas emplaquem o apoio ao governador paulista nos projetos.