Tarcísio diz que aumentará policiamento após novo saque na região da Cracolândia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira, 29, o aumento do policiamento no centro de São Paulo. O pronunciamento do chefe de Estado surge dois dias após um novo saque na Rua Santa Ifigênia, na região da Cracolândia. A loja invadida por usuários de drogas era de equipamentos de câmeras de segurança. “Nesta semana, vamos inaugurar uma companhia de força tática no centro, vamos dispor outras unidades no centro e vamos aumentar bastante o efetivo. Teremos ações de aumento de efetivo, para botar mais policiais na rua, aumentar o policiamento ostensivo. Vamos combater muito a questão da Cracolândia em todas as suas dimensões”, afirmou Tarcísio. Esta não é a primeira vez que uma loja é saqueada na Rua Santa Ifigênia. Em novembro do ano passado, a loja “Carlos Eletrônicos” também sofreu com uma invasão e os produtos foram roubados por dezenas de pessoas.

Tarcísio afirmou, ainda, o lançamento do programa “Muralha Paulista”, que terá como foco o centro da capital. O projeto prevê a construção de uma rede que interliga dados colhidos de câmeras e radares em diferentes municípios. “Vamos fazer um investimento muito forte em monitoramento. Vamos lançar o Muralha Paulista, que vai estar com muito foco no centro de São Paulo no primeiro momento. A gente vai atacar todas as áreas críticas. Estamos falando do Vale do Paraíba, Litoral e o centro da cidade de São Paulo. Tecnologia sofisticada, equipamentos de ponta, integração em nuvem para prever comportamento criminoso e melhor dispor o efetivo policial”, disse o governador.