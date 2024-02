Tarcísio e Nunes lamentam a morte de Abilio Diniz: ‘Exemplo a ser seguido’

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, publicou uma homenagem ao empresário Abilio Diniz, empresário brasileiro e que morreu na noite do domingo, 18. Em publicação nas redes sociais, o prefeito descreveu Diniz como um “grande brasileiro, paulista e paulistano” e reconheceu o legado do empresário. “”Abílio Diniz nos deixa, e deixa um legado de exemplo a ser seguido. Empresário bem-sucedido, gerador de emprego e de renda, ele também era pessoa admirável; um apaixonado por seu País e um sobrevivente aos infortúnios. Não baixou a guarda nem quando perdeu precocemente um filho, quando foi vítima da criminalidade, ou quando enfrentou históricas crises econômicas. (…) Fará muita falta aos familiares e amigos, minhas condolências. Que Deus lhes conforte neste momento difícil”, escreveu em sua conta de X (antigo Twitter).

Também nas redes sociais, o governador do Estado Tarcísio de Freitas falou em “enorme pesar” pela morte de Diniz, por quem “sempre teve uma grande admiração. “Abílio teve uma trajetória brilhante não só pelo seu empreendedorismo mas também pelo estilo de vida que inspirava muita gente a aspirar sua longevidade e energia. Acima de tudo, via nele alguém sempre torcendo para ver o Brasil dar certo, e trabalhou toda sua vida para isso, gerando emprego pra muita gente, sem deixar de olhar para o próximo. Que Deus o receba em sua infinita graça e conforte o coração de toda a sua família”, escreveu Tarcísio.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Abilio morreu no domingo, 18, aos 87 anos, no Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde estava internado com pneumonia. Conhecido por sua trajetória no Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Abilio foi presidente do grupo por quase seis décadas. Em 2012, após uma disputa judicial com o sócio francês Casino, vendeu sua participação na empresa, mas permaneceu ativo no varejo, tornando-se sócio do Carrefour. Atualmente, a empresa de participações da família Diniz, a Península, é o segundo maior acionista do grupo varejista francês. Ela também era reconhecido por sua paixão pelos esportes e por sua rotina rigorosa de exercícios. Em 1989, foi vítima de um sequestro em São Paulo, que durou seis dias, sendo seus sequestradores presos posteriormente.

