Tarcísio é o governador mais popular nas redes sociais, aponta pesquisa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se mantém o mais popular nas redes sociais entre os comandantes de Estados. Isso é o que aponta o Índice de Popularidade Digital (IPD) da Quaest. Tarcísio está na liderança com 76 pontos. Na sequência aparece o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 62 pontos. Apesar do Estado ter sido atingido por uma crise climática, o tucano é o destaque deste mês. “Esteve presente, se mostrou solidário e efetivo ao mesmo tempo”, comentou o diretor da Quaest, Felipe Nunes, em seu perfil nas redes sociais. Outro governador que teve avaliação positiva nas redes foi Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. Ele registrou 56 pontos mesmo após ser criticado por comentários feitos sobre o Nordeste. Quem também compõe a lista dos cinco mais populares é a pernambucana Raquel Lyra (PSDB), com 49 pontos, e o paraense Helder Barbalho (MDB), com 41. Por outro lado, três governadores de Estados populosos registraram mau desempenho. São eles: Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, que ocupa a 17ª posição; Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, em 9º; e Elmano de Freitas (PT), do Ceará, na 16ª colocação. O IDP é feito com base em dados do X, antigo Twitter, Instagram e Facebook.

*Com informações do repórter David de Tarso.

