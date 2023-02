Tarcísio e o teste de fidelidade entre Bolsonaro ou Gilberto Kassab

O governador Tarcísio de Freitas passará por teste de fidelidade envolvendo Bolsonaro, de quem foi ministro, e seu secretário Gilberto Kassab. É que o ex-presidente da República e o chefe do PSD apoiarão nomes diferentes à Prefeitura de São Paulo.

Bolsonaro apoiará um candidato do PL, partido ao qual está filiado. Já Kassab está entre lançar candidatura de seu próprio partido ou apoiar a reeleição de Ricardo Nunes, do MDB. Tarcísio, então, terá que se posicionar.

Atualmente, o governador não é PL nem PSD. Está filiado ao Republicanos, partido que integrou a coligação de Bolsonaro em 2022. No entanto, o presidente da sigla, Marcos Pereira, tampouco é um bolsonarista raiz.

Tarcísio tem dado mostras e mais mostras de distanciamento de Bolsonaro. Além da aproximação com Lula, a própria escolha de Gilberto Kassab para a Secretaria de Governo é um exemplo.

Kassab é crítico de Bolsonaro e sinalizou apoio a Lula no segundo turno. Quem conhece Tarcísio garante que o governador se encantou com o neoaliado pelo poder de articulação. Ex-prefeito de São Paulo, Kassab tem trânsito na classe política, no Judiciário e no empresariado.

No ano que vem, Tarcísio passará por um teste de fielidade. E, inevitavelmente, desagradará a Jair Bolsonaro ou Gilberto Kassab.

O governador Tarcísio de Freitas e seu secretário Gilberto Kassab