Tarcísio hospeda Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes novamente

1 de 1 O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro – Foto: Divulgação/Redes sociaisO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicamos), hospedará Jair Bolsonaro mais uma vez no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, durante a passagem do ex-presidente pela capital paulista nesta semana.

Bolsonaro desembarcou na cidade, nesta segunda-feira (25/3), para prestigiar a filiação da vereadora Sonaíra Fernandes ao PL e a cerimônia de concessão do título de cidadã paulistana à sua esposa, Michelle Bolsonaro.

A previsão é que o ex-presidente pernoite na ala residencial do Bandeirantes. Será a segunda vez que ele se hospeda no local, em 2024. No fim de fevereiro, Bolsonaro ficou no palácio quando foi a São Paulo para ato na Avenida Paulista.

