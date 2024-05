Tarcísio inaugura viaduto que liga Osasco à Rodovia Castello Branco

São Paulo – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregou, neste domingo (19/5), o viaduto que liga a Rodovia Castello Branco, ligação entre a capital e o interior do estado, à cidade de Osasco, na região metropolitana.

A construção durou dois anos e teve um custo estimado em R$ 232 milhões. Os recursos foram pagos pela concessionária ViaOeste, empresa do Grupo CCR, que administra a pista e tem contratos de concessão de rodovias e linhas de trem e metrô com o governo.

A obra fica no km 15 da rodovia e leva o motorista à Avenida Fuad Auada, em Osasco. O acostamento e a terceira faixa da rodovia, na pista sentido interior, havia sido interditado em junho do ano passado.

Em seu discurso, Tarcísio ressaltou o modelo de concessão de rodovias como forma de angariar investimentos em equipamentos públicos.

“Tem muito investimento acontecendo. Temos o maior programa de concessão rodoviária do Brasil. São 11 mil quilômetros de rodovias concedidas no estado de São Paulo e, neste momento, nós temos nessas rodovias, 130 obras em execução. Isso significa, praticamente, R$ 6 bilhões em investimentos”, disse o governador.

tarcisio-viaduto2

Vista aérea do novo complexo viário Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP

tarcisio-viaduto3

O novo viaduto, visto à distância Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP

tarcisio4

Alça de acesso à Rodovia Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP

tarcisio5

Obra deve facilitar o acesso a Osasco Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP

Tarcísio citou, ainda, que o Estado injeta, diretamente, outros R$ 4 bilhões em obras gerenciadas diretamente, o que totaliza R$ 10 bilhões em investimentos.

Apoio ao prefeito No evento, Tarcísio buscou mostrar apoio público ao prefeito de Osasco, Rogério Lins (na foto em desataque, com Tarcísio), do Podemos, que estava no ato na companhia da presidente nacional de sua legenda, Renata Abreu.

“Nós temos uma grande parceria com nosso prefeito Rogério e continuaremos tendo uma grande parceria, porque esse trabalho que está sendo feito aqui, um trabalho de ponta, um trabalho de amor, um trabalho de dedicação, tem que ter continuidade. E nós apostamos na continuidade.”

Lins, que chegou a ser preso no fim de 2016 por improbidade administrativa em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra funcionários fantasmas na Câmara Municipal, foi eleito em 2017. Ele terá de indicar um sucessor neste ano, uma vez que não pode se reeleger nas eleições municipais. A expectativa é de que Tarcísio apoie o grupo político.