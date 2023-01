Tatuagem íntima teria sido decisiva para prisão de Daniel Alves

Uma tatuagem íntima de Daniel Alves teria sido decisiva para a que fosse decretada a prisão preventiva do jogador, acusado de agressão sexual, na última sexta-feira (20). A informação foi divulgada pelo jornal El Mundo, da Espanha, nesta segunda-feira (23).

De acordo com o veículo, a vítima descreveu com detalhes o desenho de uma meia-lua que o lateral tem na parte inferior do abdômen. Ela disse ter visto a tatuagem quando o baiano tentou forçá-la a fazer sexo oral. Isso teria ajudado a convencer a Justiça espanhola que, em algum momento, o jogador ficou sem roupa no banheiro da boate.

Em seu primeiro depoimento, Daniel Alves afirmou que estava vestido, sentado no vaso sanitário, e que foi abordado pela mulher. Ela teria invadido a cabine e sentado em seu colo.

A juíza, entretanto, estranhou e questionou como era possível que a vítima tivesse feito uma descrição tão boa da tatuagem se ele estava vestido e não havia se levantado – e, portanto, estaria com o desenho coberto pela camisa.

Neste momento, o jogador teria alterado sua versão do depoimento, e admitido que se levantou quando a vítima entrou na cabine. Assim, de acordo com o jornal, a tatuagem – que vai do abdômen até a zona genital – acabou sendo decisiva para que a prisão preventiva fosse decretada.