TCMSP determina inspeção para apurar atrasos nas obras do estádio Paulo Machado de Carvalho

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) determinou uma inspeção para apurar os atrasos no cronograma físico das obras do estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, nesta terça-feira (30). Durante uma mesa técnica realizada nesta manhã, o conselheiro Domingos Dissei, relator da concessão do Complexo Pacaembu, disse que “o trabalho tem como objetivo esclarecer o atual estágio das intervenções e apresentar um cronograma de entregas à cidade”. Segundo ele, o trabalho deverá ser entregue em até 30 dias.

A concessionária Allegra confirmou que o estádio deverá ficar pronto no dia 29 de junho. A determinação também prevê que a concessionária disponibilize as licenças solicitadas para os futuros eventos. O conselheiro relator assegurou que este assunto continuará a ser tratado de forma transparente no TCMSP, e que as decisões serão tomadas de forma colegiada, nas sessões plenárias.

Além da inspeção, Dissei determinou que a concessionária apresente ao Tribunal o cronograma de cada um dos equipamentos do do Complexo Pacaembu, de forma individualizada, o que inclui a piscina, o ginásio e o campo de futebol. Outro destaque trazido por Domingos Dissei durante a mesa técnica foi a importância da adequação das vias e passeios do entorno do espaço, observando as normas de acessibilidade para garantir a segurança dos visitantes.