Tebet diz que arcabouço fiscal é ‘bala de bronze’ do governo e reforma tributária é a ‘bala de prata’

Ministra participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir os efeitos da mudança na cobrança de impostos na economia brasileira e defendeu a importância da medida

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ministra afirmou anteriormente que não há como concluir a reforma tributária antes de agosto



A ministra do Planejamento e do Orçamento, Simone Tebet, participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir os efeitos da reforma tributária na economia brasileira. Ela defendeu que já há consenso que a reforma é de extrema importância para o país e que a complexidade do sistema tributário brasileiro resulta em pelos menos R$ 500 bilhões em sonegação fiscal por ano. Segundo a advogada, o governo não se opõe à discussão de alíquotas diferenciadas para setores, como saúde e educação, e que a questão está com o Congresso Nacional. “O arcabouço fiscal é a bala de bronze para dar credibilidade necessária para ali adiante os juros começarem a cair e o Brasil poder voltar a crescer e gerar emprego dentro desta ótima monetária. Mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. Se a gente tem essa unidade e os dois eixo estão muito seguros, o que falta dentro deste esqueleto? Falta o debate. Falta vermos com os setores e com os municípios onde eles sentem insegurança para que a gente possa avançar”, afirmou. A ministra ainda alertou que os parlamentares devem ter cuidado para discutir as questões regionais. Ela avaliou que os incentivos fiscais foram necessários por um período no Brasil, mas que hoje eles não tem efeito prático.

*Com informações da repórter Iasmin Costa