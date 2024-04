Teixeira de Freitas é finalista no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

(Foto: imagem de arquivo)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas é finalista da 12º edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) de 2024 em duas importantes categorias: “Cidade Empreendedora”, pelo trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento Econômico Uma Teixeira de Oportunidades; e pelo “Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo”, graças ao Programa Teixeira Criativa e Empreendedora. A grande final ocorrerá no dia 23 de abril, em Salvador.

A chegada à final é resultado do esforço coletivo de diversos atores de desenvolvimento e da comunidade empreendedora. Com mais de 30 ações estratégicas, o Programa de Desenvolvimento Econômico Uma Teixeira de Oportunidades não apenas promove o crescimento econômico, mas também abre portas para oportunidades de negócios e desenvolvimento sustentável no município. Já o Programa Teixeira Criativa e Empreendedora se destaca enquanto um catalisador ao empreendedorismo local, com mais de 20 ações de grande impacto na criatividade e inovação em todos os setores da economia teixeirense.

A participação de Teixeira de Freitas como finalista no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora destaca a presença do município no mapa do empreendedorismo estadual — a par da capital baiana, Salvador— e o compromisso em impulsionar o crescimento econômico sustentável teixeirense através dos programas e iniciativas de grande relevância evidenciados no prêmio. Isso ressalta o comprometimento da gestão atual em prol de uma Teixeira de Freitas mais inovadora e moderna. Os resultados gerados até o momento fizeram com que a cidade conquistasse a vitória nas categorias Marketing Territorial e Setores Econômicos; e o 2º lugar ma categoria Cidade Empreendedora, no XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, em 2022.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) reconhece e divulga iniciativas inovadoras lideradas por governos municipais que buscam melhorar o ambiente de negócios, promover o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento territorial. Além de premiar práticas municipais exemplares, o PSPE busca incentivar a inovação no setor público, fortalecer as capacidades locais, estimular a aprendizagem e inspirar novos projetos em benefício do crescimento econômico das comunidades.

