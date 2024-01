Teixeira de Freitas obtém nota alta em índice de desenvolvimento econômico; saiba mais

(Foto: Dronando Tx)

Teixeira de Freitas alcançou uma notável pontuação de 8,5 no Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE 2023), evidenciando um desempenho considerado muito elevado para o primeiro momento avaliado, denominado T0. Este índice faz parte do programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizado em convênio com a administração pública. O objetivo do programa é promover transformações locais por meio da implementação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos, proporcionando ações institucionais para potencializar a capacidade do setor público municipal. Isso inclui o estímulo a atividades produtivas e o aprimoramento do ambiente de negócios para as pequenas empresas.

O ICEE se baseia em cinco competências que são incentivadas pelo programa: recursos e infraestrutura para atendimento ao empreendedor, processos que facilitam a realização de negócios, governança para o estímulo ao empreendedorismo, regulamentações e legislação para melhorias do ambiente de negócios, além de programas e projetos de apoio ao empreendedorismo.Teixeira de Freitas destacou-se em várias dimensões do índice, evidenciando um fortalecimento de organizações sociais, ações ou projetos voltados para a inclusão produtiva e a geração de trabalho e renda. Além disso, a cidade possui um corpo técnico altamente capacitado para gerir processos, pessoas e tecnologia.

Esses êxitos são, em grande parte, atribuídos a iniciativas da administração pública, como o Simplifica Teixeira, envolvendo secretarias ligadas à REDESIM, investimentos em infraestrutura e os programas Teixeira Criativa e Empreendedora, e o Programa de Desenvolvimento Econômico “Uma Teixeira de Oportunidades”. Estes programas englobam diversas ações, como por exemplo a Sala do Empreendedor, Crédito a Todos, Aprendendo Empreender, Desenvolve Teixeira, Emprega Teixeira — reafirmando o compromisso e a dedicação em impulsionar um ambiente de negócios favorável na região.

