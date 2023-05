Telegram envia mensagens a usuários contra o PL das Fake News e diz que ‘democracia está sob ataque no Brasil’

A aplicativo Telegram encaminhou nesta terça-feira, 9, uma mensagem aos usuários da plataforma contra o Projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet (PL 2630/2020), mais conhecido como PL das Fake News. Na mensagem, que representa uma nova ofensiva contra a proposta, o aplicativo diz que “a democracia está sob ataque no Brasil” e acusa o projeto de dar “poderes de censura sem supervisão judicial prévia”. “O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2630/2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil”, diz o texto que indica ainda que os usuários procurem os deputados nas redes sociais. “Os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre”, completa.

