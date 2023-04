Temperaturas devem despencar no Sul, Sudeste e Centro-Oeste com chegada de massa de ar frio

Uma forte massa de ar frio de origem polar está avançando no Centro-Sul do país nesta quarta-feira, 19, e está fazendo com que as temperaturas da região registrem quedas. Segundo o Climatempo, essa é a massa de ar frio mais forte de 2023 até agora e deverá fazer com que diversas capitais dos Estados da região registrem temperaturas recorde ao longo do feriado. No Sul, a menor previsão é para Porto Alegre, que tem previsão de até 7º C para o feriado, ficando 5º C abaixo da menor temperatura do ano, registrada em 19 de fevereiro. Curitiba também deve viver dias frios, com a previsão de 9º C, abaixo dos 12,5º registrados em 3 de abril. Florianópolis também tem previsão de frio, com as temperaturas podendo chegar a 11º C, mais de 5ºC a menos do que a menor temperatura do ano: 16ºC registrados em 19 de fevereiro. Outras capitais que têm previsões de quebra de recorde de temperatura em 2023 são São Paulo (11º C), Belo Horizonte (15º C), Vitória (19º C), Campo Grande (12º C), Cuiabá (16º C), Brasília (14º C) e Goiânia (15º C). No Rio de Janeiro, as chances de quebra de recorde são pequenas. É possível que algumas regiões do Acre e de Rondônia também devem registrar queda de temperatura em virtude da frente-fria.

Leia também

Sargento do Exército apontado como chefe de milícia no RJ é morto em operação da Polícia Civil



Associação Comercial de São Paulo reivindica sistema de câmeras de segurança no centro