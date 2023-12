Temperaturas variam entre 5°C e 35°C no Sul do Brasil

Uma área de alta pressão se estabeleceu na região Sul do Brasil após o avanço de uma frente fria. Esse sistema está associado a uma massa de ar mais seco e frio, o que resultará em um amanhecer com temperaturas próximas de 5°C em áreas de maior altitude. No entanto, o sol estará presente e elevará as temperaturas logo nas primeiras horas da manhã. Durante a tarde, o calor será intenso, chegando a 35°C no Paraná. Apesar de a frente fria estar posicionada no oceano, ela ainda terá grande influência sobre o país. Isso ocorre porque o sistema forma um canal de umidade entre o sul da região Norte e a costa do Sudeste. Como resultado, são esperadas chuvas volumosas no leste de Minas Gerais, além de uma alta probabilidade de temporais em grande parte da região Centro-Oeste, com volumes que podem superar os 15 mm ao longo do dia.

Na parte centro-leste do Nordeste brasileiro, as projeções indicam um predomínio de tempo firme, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade. Já na região Norte, são esperadas chuvas generalizadas, com destaque para o oeste. As instabilidades tropicais estarão presentes em praticamente todos os Estados, porém áreas do sudeste do Pará e sul do Tocantins terão predominância de tempo firme na maior parte do dia, com instabilidades surgindo no período da tarde. As chuvas mais fortes são esperadas no oeste do Acre, extremo oeste e norte do Amazonas, sul de Roraima e na região de Belém. Apesar da presença de chuvas e nebulosidade, as temperaturas máximas ainda serão elevadas devido à grande quantidade de umidade no ar.

No Nordeste, uma massa de ar quente e seco predominará na maior parte da região, mantendo o tempo firme. As temperaturas serão elevadas e os índices de umidade serão baixos, especialmente na metade oeste da Bahia, onde os termômetros podem chegar perto dos 40°C, com umidade em torno de 20%. No entanto, são esperadas condições favoráveis para chuvas, incluindo trovoadas, principalmente ao norte do Maranhão. Os acumulados podem superar os 15 mm ao longo do período. As instabilidades também avançarão sobre o Ceará, mas de forma mais irregular. Nas demais regiões, o tempo ficará firme.

Na região Centro-Oeste, a presença de uma frente fria no oceano resultará em um corredor de umidade, mantendo as condições de chuvas em boa parte da região. No entanto, essas instabilidades serão irregulares e passageiras, principalmente no período da tarde, devido à combinação entre calor e umidade. Algumas áreas ao norte do Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e sul de Goiás podem registrar volumes entre 5 e 15 mm. Essas chuvas podem ser intensas e localizadas, ocorrendo em curtos períodos de tempo. Já no sul do Mato Grosso do Sul, o tempo ficará seco e as temperaturas não serão tão elevadas.

No Sudeste, a presença de uma frente fria no oceano contribuirá para a formação de um corredor de umidade na faixa central da região. Áreas do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e leste de Minas Gerais registrarão instabilidades ao longo do dia. Nessas áreas com maior probabilidade de chuvas, o céu ficará nublado durante todo o período, mantendo as temperaturas máximas abaixo dos 30°C. Já no sul de São Paulo, o tempo ficará firme, mas não está descartada a possibilidade de alguma trovoada isolada e passageira no período da tarde, devido ao forte calor no oeste paulista.