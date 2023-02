Corpo de Bombeiros encontram corpos desaparecidos após naufrágio na Baía de Guanabara

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou, na manhã deste domingo, 12, dois corpos que estavam desaparecidos após o acidente que naufragou uma traineira na Baía de Guanabara no último dia 6 de fevereiro. De acordo com a corporação, os corpos da mulher e do adolescente de 14 anos – pendentes de serem encontrados – forma encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). No dia em questão, seis corpos foram retirados da Baía, mas dois estavam desaparecidos. Antes do acidente, a traineira levava um grupo de 14 pessoas – entre parentes e amigos – que voltavam de um passeio a Paquetá. Uma tempestade de fortes ventos surpreendeu a embarcação e a virou. As seis pessoas resgatadas foram encontradas em vida e encaminhadas ao 19.º Grupamento dos Bombeiros, na Ilha do Governador, onde foram auxiliadas com os primeiros socorros. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro também informou que instaurou um procedimento interno a fim de apurar causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente.

