Temporal com rajadas de vento provoca alagamentos e quedas de árvores em SP

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE) emitiu novo estado de alerta às 17h50 deste sábado, 23, para temporais com rajadas de vento. Algumas regiões da cidade sofreram com alagamentos e quedas de árvores. “As instabilidades continuam atuando dentro da cidade de São Paulo, onde chove com até forte intensidade. Com a continuidade das chuvas, há probabilidade para transbordamentos rios e córregos, formação de alagamentos intransitáveis e rajadas de vento”, diz o último comunicado emitido pela CGE.

A rajada de vento com mais intensidade foi registrada pela Estação Meteorológica Automática Cidade Ademar a 50,1km/h, às 16h30. Na região da Vila Prudente, na Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello, a reportagem do site da Jovem Pan registrou o trecho da saída de metrô da estação da região com alagamento. O CGE já havia emitido alertas na manhã deste sábado sobre a possibilidade de rajas de vento e temporais durante o feriado de Natal. A previsão é que no domingo, 24, o dia inicie com a temperatura média de 20ºC e atinja os 31ºC nas horas mais quentes do dia. Pancadas de chuva devem ocorrer de forma isolada com intensidade moderada a forte em alguns momentos, elevando o potencial para a formação de alagamentos.

“A máxima atinge os 31°C nas horas mais quentes do dia, com percentuais mínimos de umidade ao redor dos 43%. As pancadas de chuva ocorrem de forma isolada desde o início da tarde com intensidade moderada a forte em alguns momentos, elevando o potencial para a formação de alagamentos. Entretanto, nas horas próximas à ceia de Natal, não há previsão de chuva significativa, apenas aumento da nebulosidade”, alerta o CGE.

Na segunda-feira, 25, o tempo deve permanecer instável com possibilidade de temporal no decorrer do dia. A temperatura mínima na madrugada deve ser de 20ºC e a máxima de 31ªC na parte da tarde.