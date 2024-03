“Tenho vivido o inferno na terra”, dispara Camila Moura, ex de Buda

Os últimos dias de Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, não têm sido nada fáceis. Após perceber os flertes do marido com Pitel dentro do BBB24 e detonar o comportamento dele aqui fora, a professora de História disse ter sido abandonada e criticada até por pessoas em quem confiava.

Na manhã desta terça-feira (5/3), Camila postou umas fotos no Instagram e, na legenda, desabafou sobre esse momento que está vivendo. Ela ainda afirmou que vai continuar resistindo.

“Bom dia pessoal, hoje decidi postar essas fotos no meu feed, depois de ler ontem uma mensagem de um fotógrafo supergeneroso e acolhedor em suas palavras. Ele me falou de me ver e ver os cuidados de Deus em mim e isso me tocou!”, começou ela.

Em seguida, Camila Moura desabafou: “Tenho vivido o inferno na terra. Pessoas que eu confiava me viraram as costas, outras me chamam de biscoiteira, aproveitadora e coisas que nunca imaginei que fosse ouvir. E, no meio desse inferno, eu tinha que decidir entre eu mesma ou o outro!”, declarou, antes de completar:

“E hoje eu falo que escolhi a mim, eu não vou mais ser silenciada, eu não vou aceitar mais qualquer tipo de intimidação de quem não está sofrendo na minha carne tudo que estou! A minha história sou em quem faço e eu decidi como sempre na minha vida ser resistência! ❤️”, encerrou.

Nos comentários, os seguidores deram total apoio: “Você não é formiga pra aceitar migalhas… Quem perdeu foi ele… Força”, desejou uma. “Ahhh, Shakira, Luisa Sonza e Miley fizeram milhões com a traição! Chegou sua vez de dar a volta por cima! ❤”, brincou outra. “Mulheres não choram. Mulheres faturam!!”, afirmou uma terceira, fazendo referência à música de Shakira.

Conversa com os seguidores nos stories Os flertes entre Lucas Henrique, o Buda, e Pitel dentro do BBB24 têm causado muito sofrimento na ex-esposa do professor. Camila Moura usou os stories do Instagram, na madrugada desta segunda-feira (5/3), para desabafar sobre o que tem sentido nos últimos dias e ainda aproveitou para falar sobre suas decisões.

“Fiquei o dia mais reservada, mais off. Foi dia de terapia, de rever algumas coisas, mexer em feridas. Tem sido um processo muito doloroso. As coisas seguem se encaminhando para um cenário trágico”, começou ela.

Em seguida, a professora de História contou um pouco sobre seu dia: “Hoje tive que tomar decisões muito importantes para o meu futuro. E parte delas foram muito baseadas nas mensagens de carinho e afeto que recebi”, disse ela, que já soma mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram.

E completou: “Recebi mensagens de áudio desse comediante chamado Diogo. Gente, consegui rir tão genuinamente. Sabe quando você dar aquela gargalhada de aliviar o coração? Uma mensagem tão linda de apoio, tão leve, tão fluida em um dia tão pesado, um dia de sentimentos ruins, que a gente fica mais sensível”.

No fim, ela voltou a falar sobre os sentimentos quando ao participante do BBB24: “Não é fácil, é difícil. Dor de amor passa (…). Estou me respeitando nesse processo, fazendo terapia, sendo acompanhada por uma psicóloga, que está sendo essencial para passar por isso. E é sobre isso, mulheres que riem e se apoiam acima de tudo. Vamos ver o dia de amanhã, um leão por dia”, encerrou.

Fotos de Lucas e a mulher apagadas e rasgadas Na última festa do BBB24, Lucas Buda flertou com Pitel e chegou a fazer uma declaração para a colega de confinamento, que desconversou. O problema é que o professor é casado e parece que a situação não caiu muito bem na casa do capoeirista.

Internautas apontaram que fotos de Lucas Buda com Camila Moura foram deletadas/arquivadas das redes sociais do brother. Apesar de não ser nenhuma informação oficial, a suspeita é que as imagens tenham sumido após a festa, que rendeu até mesmo um VT na edição do programa de sábado (2/3).

“Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia’”, disse ele cantando a canção Baiana de Emicida. “Para”, disparou Pitel. “Real! Vai acabar aqui essa conversa”, respondeu ele. “Ela morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido”, concluiu a sister.

Nas redes sociais, o flerte repercutiu. “Péssimo dia pra ser a esposa do Lucas Buda”, disse um usuário do X, antigo Twitter. “Apagaram a foto do Lucas Buda com a esposa do Insta. Babado”, disparou outro.

Uma terceiro analisou: “Tô chocada! A esposa (ou ex) do Lucas Buda tem 29 anos? Dizem que eles estão juntos há 15. Imagina você estar desde os seus 14, 15 anos com o mesmo cara e ele flertar forte com outra em rede nacional enquanto você tá em casa torcendo por ele? Barra, hein?!”, escreveu.