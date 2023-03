Filho de Ivete Sangalo muda visual radicalmente e choca web

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, mudou radicalmente o visual nesta quarta-feira (1º/3), ao cortar o cabelo bem curto. A transformação foi publicada nas redes sociais da cantora, surpreendendo os fãs do adolescente, de 13 anos. Ele cortou o cabelo para doar.

Na legenda da publicação, Ivete demonstrou o orgulho do filho primogênito:

“Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”.

Ivete Sangalo defende filho no trio: “Toca comigo porque ele sabe”Reprodução/Instagram

Marcelo, filho de 13 anos de Ivete Sangalo, toca percussão ao lado da mãeDilson Silva

Marcelo e IveteGlobo/Reprodução

Marcelo tem 13 anos @ivetesangalo/Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo e Marcelo Sangalo Globo/Reprodução

Fãs da cantora, que seguem o adolescente, compartilharam o momento em que ele cortou as madeixas e avisou que os fios seriam doados. “Todo o cabelo será doado”, postou Marcelinho, como é conhecido. O perfil do Instagram dele é privado.

Nos comentários da publicação, internautas compararam o jovem com o pai, Daniel Cady e elogiaram o novo visual. “Sai Marcelo Sangalo, entra Marcelo Cady”, brincou uma seguidora. “Igual Daniel”, disse outra. “Que coisa mais linda, meu Deus!” comentou Claudia Leitte. “Ele é você Veveta”, disse a ex-BBB Flay. “De cabelo longo: Ivete. De cabelo curto: Daniel. No fim, é tudo um a cara do outro!”, brincou outra seguidora.

