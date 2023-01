Términos e declarações: o que foi o namoro de Gabriel Jesus e Raiane

Idas e vindas, gravidez e suposto desentendimento familiar marcaram o relacionamento de Gabriel Jesus com a influenciadora digital Raiane Lima. Na última quarta-feira (25/1), a pernambucana usou as redes sociais para anunciar o fim do namoro com o atleta da seleção brasileira e fazer um desabafo ácido, dando a entender que a família de um deles seria responsável pelo desfecho da relação. A coluna LeoDias acompanhou toda a trajetória do relacionamento do ex-casal, inclusive noticiou o início do namoro com exclusividade, e agora resgata todos os detalhes em um resumão dos vários momentos do romance.

Encontro em PernambucoEm julho de 2021, o atacante da seleção brasileira e a influenciadora foram flagrados pela primeira vez juntos, enquanto andavam de mãos dadas em Serra Talhada (PE).

Segundo fontes da coluna, o jogador teria ido até o pequeno município no sertão pernambucano para se encontrar com Raiane Lima. Eles se conheceram através do Instagram. Após alguns dias na cidade, o jogador retornou de jatinho para o Rio de Janeiro acompanhado da influenciadora.

A última foto postada pelo jogador ao lado de Raiane: "Feliz Natal a todos"

print-Gabriel-Jesus-nascimento-filha-24052022

Helena é a primeira filha de Gabriel Jesus, fruto de seu relacionamento com Raiane Lima

Raiane Lima e Gabriel Jesus

Raiane assume namoroDias após serem flagrados juntos em Serra Talhada, Raiane Lima viu seu nome circular na internet e decidiu assumir o romance com o atleta através de uma publicação no Instagram.

“Primeiro de tudo, eu tenho 20 anos, sou maior de idade faz tempo! Segundo, que não estava namorando ninguém quando conheci o Gabriel. Hoje estamos em um relacionamento, sim, mas que só diz respeito a nós dois. Somos solteiros, livres, e qualquer coisa fora disso é fofoca e crueldade“, escreveu Raiane aos seus seguidores.

GravidezDois meses após anunciarem o namoro, o romance entre o atacante do Manchester City Gabriel Jesus e a influenciadora digital Raiane Lima rendeu frutos, literalmente. O jogador anunciou no final da partida contra o Chelsea, dia 25 de setembro, que o casal estava aguardando o nascimento do primeiro filho.

Declarações de amorApaixonado, Gabriel usou seus Stories do Instagram para se declarar à namorada, ao cantar trecho da música Eu Tenho a Senha, de Tarcísio do Acordeon.

“Mas eu to perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir seu perfume. É a minha sina é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo”, cantou Gabriel Jesus.

Raiane respondeu, compartilhando o vídeo do namoro: “Amo tu, meu doidinho”.

Idas e vindasEm janeiro de 2022, quando Raiane estava grávida de 4 meses, o casal apagou todas as fotos em que aparecem juntos das redes sociais, dando a entender que o relacionamento tinha chegado ao fim.

Mas poucos dias depois, o casal veio à público mostrar que estava tudo bem e que seguiam juntos.

Nascimento da filhaEm maio de 2022, Gabriel compartilhou o nascimento de sua primeira filha, Helena, fruto do relacionamento com a pernambucana. Em sua conta do Instagram, Jesus postou uma foto com a mão dos três entrelaçadas e escreveu: “Melhor dia das nossas vidas”

Crise no relacionamentoNo fim do ano passado, o ex-casal deixou claro que o relacionamento passava por uma crise. Em novembro, eles deixaram de se seguir e Gabriel chegou a arquivar as fotos com a namorada.

Os desentendimentos de dezembro pareciam ter passado ou diminuído, já que Raiane foi com a filha, Helena, nascida em maio, ao Catar assistir à Copa do Mundo e torcer por Gabriel.

Até o momento, Gabriel Jesus não se manifestou, e fotos com a ex-companheira e a filha permanecem em seu perfil.

Anúncio do fim Em um desabafo ácido, Raiane associou o fim do relacionamento à pressão de outras pessoas sobre o agora ex-casal, mas negou qualquer tipo de traição. “Eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu”, assinalou.

A jovem mandou um recado direto para quem torcia pelo fim do seu namoro, iniciado em julho de 2021, indicando que a família de um deles seriam essas pessoas. “Quem quiser comemorar também, pode comemorar. (Principalmente os familiares)”, disparou Raiane.

A influenciadora afirmou que os problemas de outras pessoas atingiam com frequência o casal, o que acabou estremecendo a relação.

“Não foi traição, foi só pressão mesmo de tudo e de todos. A gente se dava bem, porém, por conta de problemas dos outros, sempre atingia a gente.”

Na parte mais dolorosa do texto, Raiane afirma que o relacionamento a estava matando. “Eu não aguento mais, e não vou me forçar a algo que tá me matando. (…) Estou cansada, e com o psicólogo (sic) ferrado.”

